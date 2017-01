Quarantennale dalla scomparsa di Francesco Fabbri: nel fine settimana tre eventi per ricordare il senatore pievigino

Venerdì 20 gennaio Alle 20.30 Concerto in Duomo dell’Orchestra “Neue Sinfonie Villach” diretta da Gabriele Di Toma. Il programma prevede musiche di Beethoven, Ferrari e Bruckner. Domenica 22 gennaio Alle 10.30 Santa Messa in Duomo a Pieve di Soligo che vedrà la celebrazione da parte del Cardinale Beniamino Stella. Alle 11.30 la Commemorazione civile presso l’auditorium della Biblioteca comunale. Saranno presenti in qualità di relatori: l’ex segretario prov. DC Pietro Faccin, l’editorialista dei quotidiani locali del gruppo l’Espresso Francesco Jori ed il sen. Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro nel governo Berlusconi. Sarà l’occasione per indagare e riflettere sull’operato politico di Francesco Fabbri e sulla sua grande attualità riguardo ad esempio le forme di collaborazione tra comuni che oggi appare sempre più indispensabile per una corretta gestione della cosa pubblica.