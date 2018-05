Frane e slavine fermano il lungo della Gran Fondo del Centenario

MONTEBELLUNA Il Gruppo Sportivo Olang, dopo un confronto col Comune di Montebelluna, i Comuni del Grappa e l’ufficio viabilità della Provincia di Treviso, comunica che il percorso lungo della Gran Fondo non verrà effettuato a ragione del susseguirsi di episodi franosi nella strada di collegamento fra la Valle delle Mure e la località Campo Croce sul Grappa. Le numerose slavine invernali, infatti, hanno smosso le rocce friabili delle pareti rocciose che sovrastano le strade. Il problema è emerso solo agli inizi di maggio e purtroppo l’emergenza si è ripresentata anche negli ultimi giorni.

Viene conservato il percorso più breve che è comunque il cuore ufficiale della manifestazione in quanto valido per il campionato italiano. Il Sindaco Marzio Favero spiega: “la sicurezza dei partecipanti viene prima di tutto. Deve essere una giornata di festa, all’insegna dell’amore per le due ruote e, pertanto, non vale assolutamente la pena che la società e gli atleti siano esposti a rischi. La manifestazione conserva intatta la sua importanza perché l’anello ufficiale principale è quello che rimane attivo.

Chiarisce infatti il Presidente Angelo Pasqualin: “da parte nostra ci sarà la massima attenzione perché la manifestazione riesca nei migliori dei modi, nonostante l’intoppo avvenuto nel percorso. Rimane il circuito più importante perché valido per il Campionato Italiano Fondo Categoria Master e Women. Inoltre saranno consegnate 12 maglie tricolori di campioni italiani 2018”.