La moglie si perde nel bosco, il marito lancia l'allarme: trovata dal Soccorso Alpino

FREGONA Attorno alle 16 il Soccorso alpino dell'Alpago e delle Prealpi Trevigiane sono stati allertati dalla Centrale del 118, a seguito della chiamata di un uomo che non trovava più la moglie, dopo essersi separati in Cansiglio. Rientrando da Malga Coro, in zona Pizzoc, mentre il marito la attendeva in macchina, la donna, A.B., 56 anni, di Venezia, si era allontanata per una passeggiata e si era persa. Dopo averla attesa un po', non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, il marito aveva dato l'allarme. I soccorritori hanno quindi avviato la ricerca e fortunatamente una squadra che stava risalendo in jeep da Fregona l'ha incrociata poco prima del passo della Crosetta e la ha riaccompagnata alla macchina.