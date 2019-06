Casa colonica disabitata in fiamme, vigili del fuoco al lavoro

Un incendio ha interessato nella tarda mattinata di oggi, martedì, una vecchia casa colonica a Fregona. Il rogo è divampato poco dopo le 12 in via Col di Osigo ed ha interessato il tetto della struttura che è in via di ristrutturazione. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono giunti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Treviso, Belluno e Pordenone: i lavori di messa in sicurezza sono durati circa per tre ore. Ignote per ora le cause del fuoco.