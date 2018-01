Cronaca Fregona / Via XXV Aprile

Incidente sul lavoro a Fregona, operaio colpito alla testa

L'episodio alle 13.30 in località Piai, in via XXV aprile. L'uomo, trasportato in elicottero al Ca' Foncello, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e lo Spisal