Si schianta in discesa contro un auto: ciclista 50enne grave all'ospedale

E' grave all'ospedale il 50enne ciclista trevigiano che sabato mattina, verso le ore 10.30, è rimasto gravemente ferito a seguito di uno sfortunato incidente nei pressi di via Breda a Fregona. L'uomo stava percorrendo la strada che porta alle Grotte del Caglieron quando, nei pressi di una curva molto stretta, ha improvvisamente impattato contro una Volkswagen Polo che proveniva dal lato opposto della carreggiata. Lo scontro è stato violento, ma il 50enne è stato subito accorso da alcuni passanti e volontari presenti in zona per la Giornata ecologica. In breve è comunque poi arrivata anche l'ambulanza del Suem 118 da Vittorio Veneto. L'uomo, apparso si grave ma non in pericolo di vita al momento dei soccorsi, pare sia peggiorato poco prima di essere trasferito, in condizioni critiche, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con l'elisoccorso. Per i rilievi di rito sono invece intervenuti i carabinieri.

