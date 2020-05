Sistema le moto in garage ma si intossica col monossido: soccorso un 44enne

Brutta disavventura, venerdì in tarda serata, per un 44enne di Mareno di Piave. Intorno alle ore 21, infatti, R.S. si trovava nel garage di casa per sistemare due motociclette quando si è improvvisamente sentito male, tanto da dover allertare il Suem 118 che in breve è giunto in via Papa Luciani per prestargli soccorso. L'uomo, che presentava i sintomi di una forte intossicazione da monossido di carbonio, è stato poi trasportato all'ospedale di Conegliano per tutte le cure del caso. Infine, a casa del 44enne si sono presentati anche i vigili del fuoco che hanno controllato l'agibilità della struttura e constatato che, a causare il malore dell'uomo, è probabilmente stato il monossido di carbonio sprigionato da una delle due moto che, in precedenza, aveva dato dei problemi nell'accensione.

