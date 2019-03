Fuggono dal ristorante senza pagare il conto: inseguiti, pestano due camerieri

Erano passate da pochi minuti le ore 21 di martedì 5 marzo quando cinque uomini di origine straniera, in compagnia di due minorenni, sono entrati al ristorante Galeone d'oro in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il gruppo si è fermato a cenare tranquillamente senza dare troppo nell'occhio ma a fine serata, quand'è arrivato il momento di presentare il conto, le sette persone hanno deciso di darsela a gambe senza pagare. La cifra sullo scontrino segnava un totale di 206 euro per una cena durante la quale gli avventori non si sono certo risparmiati su cibo e vino. Fuggire in sette da un ristorante non è però un'azione che si riesce a compiere passando del tutto inosservati. Due camerieri del locale hanno capito al volo cosa stava succedendo e, quando hanno visto la comitiva alzarsi e uscire dalla porta, hanno subito provato a inseguirli. Arrivati all'altezza dell'hotel Roma però, il gruppo di inseguiti si è fermato e ha iniziato a prendere a calci e pugni i due dipendenti del locale. Le botte ricevute hanno fatto finire al pronto soccorso i camerieri, costretti ora a un periodo di riposo di sette e dieci giorni per le lesioni riportate nel pestaggio. Oltre al danno la beffa quindi. I carabinieri di Castelfranco sono stati subito informati dell'accaduto e, attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza, stanno provando a risalire all'identità dei responsabili. Il principale indiziato, secondo le testimonianze dei due dipendenti, sarebbe un uomo straniero, alto circa 1,90, di corporatura molto robusta con capelli scuri corti e ben vestito. Quando i due camerieri hanno provato a impedirgli di salire a bordo dell'auto che lo stava aspettando fuori dall'hotel Roma lui li ha riempiti di calci e pugni per poi andarsene, come nulla fosse, insieme al resto del gruppo fuggito dal ristorante.