Fuma mentre è alla guida, in auto i nipotini: nonno stangato

TREVISO Stava fumando una sigaretta mentre era alla guida della sua auto: a bordo dell'auto anche i nipotini, un maschio e una femmina di 7 e 8 anni. Ad essere punito con una multa da 50 a 250 euro un uomo di 60 anni: il nonno dei bimbi è stato sorpreso dalla polizia stradale di Treviso nell'arco di un controllo straordinario avvenuto sabato notte con un posto di blocco nella zona di Treviso-mercati, ai piedi della Noalese. Negli ultimi mesi sono state trenta le multe a trevigiani per questo tipo di violazione. Durante i controlli sono state ritirate, per guida in stato di ebrezza, le patenti ad un neopatentato 23enne e ad un 52enne che guidava con tasso alcolemico oltre l'1,5 gr/l. In tutto dieci le persone multate, tra cui un uomo che era al volante di un'auto sottoposta a fermo fiscale. Sono state 63 gli automobilisti controllati, tra questi 7 con il precursore drug-test: due trevigiani sono stati trovati positivi ai cannabinoidi.