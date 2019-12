Omicidio di Capo Verde: fissata la data del funerale di Marilena Corrò

Finalmente, dopo settimane di attesa, la comunità trevigiana potrà portare il suo ultimo saluta a Marilena Corrò, la 52enne albergatrice uccisa all'interno del suo B&B "A paz" di Capo Verde da un socio, quel Gianfranco Coppola che gestiva il bar della struttura e che ormai da mesi non le pagava l'affitto, tanto che all'ultima richiesta di saldare il debito l'uomo ha dato in escandescenze e l'ha picchiata a morte. Le esequie di Marilena si terranno martedì alle ore 14.45 nella chiesa dei Padri Carmelitani Scalzi di viale Oberdan e il corteo funebre partirà dal cimitero di San Lazzaro dove da qualche giorno si trova la salma della 52enne. Saranno sicuramente in tantissimi a volersi stringere attorno alla famiglia in questo momento di dolore, soprattutto al figlio Filippo Mariani che per primo si è prodigato per dare una giusta sepoltura alla mamma. «Voglio ringraziarvi tutti - scrive il giovane su Facebook - per la straordinaria solidarietà che avete avuto nei miei confronti e della mia famiglia. Ve ne sono immensamente grato, questa è la meravigliosa certezza che siamo un popolo unito. In questo momento il mio amore, la mia amica, la mia bambina, mia madre è nel luogo di pace».