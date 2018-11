Dramma di Ponzano: sabato i funerali del piccolo Martino

La Procura di Padova ha rilasciato il nullaosta per la sepoltura del piccolo Martino Scatena, il bimbo di soli due mesi scivolato dalle braccia del padre e morto sulle scale di casa nella frazione di Paderno a Ponzano.

I funerali di Martino saranno celebrati sabato 17 novembre, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Vascon di Carbonera, paese d'origine della madre dove vivono ancora oggi i nonni del piccolo. L'autopsia ha confermato che il bimbo è morto per le gravi ferite riportate alla testa nella caduta. Un trauma cranico che né i medici del Ca’ Foncello, né i chirurghi della patologia neonatale dell'ospedale di Padova sono riusciti ad arginare. A celebrare i funerali sarà don Roberto Cavalli, parroco di Paderno, Ponzano e Merlengo. In chiesa ci saranno anche la nonna paterna di Martino, originaria dell'Umbria così come il padre del piccolo che ancora oggi non riesce a darsi pace per l'assurda tragedia che ha distrutto la sua famiglia. A esprimere tutta la loro vicinanza in un momento così difficile ci saranno anche colleghi, amici e vicini della coppia molto conosciuta nella frazione di Paderno. Dopo il funerale, Martino sarà sepolto nel piccolo cimitero di Vascon.