Tutto pronto per i funerali di Massimo Pizzol, il 18enne morto nell'incidente di San Fior

SAN FIOR Si terranno gioved' alle 14.30 presso la Chiesa parrocchiale di San Fior di Sotto i funerali di Massimo Pizzol, 18enne di San Fior che ha perso la vita nello scorso weekend a causa di un terribile incidente frontale. A presenziare alle esequie, come riporta "il Gazzettino", ci saranno parenti, amici, compagni di classe dell'Ipsia di Vittorio Veneto e quelli di softair (gli Shadows nei quali Massimo era soprannominato Maverick), oltre a tutto il paese che è rimasto scioccato per una morte improvvisa di un ragazzo solare e sempre disponibile con gli altri. Ed è proprio per questo che negli ultimi giorni la casa di Massimo è diventata un via vai di persone che portano le loro condoglianze alla famiglia Pizzol, molto conosciuta in tutta la zona. Al funerale, per il quale i genitori hanno richiesto non fiori ma opere di bene, non ci sarà invece l'amico fraterno Riccardo Covre, anche lui nell'auto al momento dell'incidente. Il ragazzo è difatti ancora ricoverato in ospedale per le gravi lesioni riportate nel sinistro, ma sicuramente con il cuore e la mente darà anche lui l'ultimo saluto a Massimo.