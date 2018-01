Male incurabile spegne il sorriso di una mamma trevigiana di sessantasei anni

PIEVE DI SOLIGO Non è solo una famiglia ma un'intera comunità in lutto quella che in queste ore sta piangendo la scomparsa di Odilla Garbuio in Zompetti, mamma trevigiana di 66 anni stroncata da un male incurabile che l'aveva colpita già da diverso tempo.

Nel pomeriggio di domenica 14 gennaio il suo cuore ha smesso di battere all’Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto, dov'era stata ricoverata da pochi giorni a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. I medici non sono riusciti a salvarla da una malattia gravissima che non le ha lasciato scampo. Originaria di Postioma, frazione del comune di Paese, Odilla si era trasferita da diverso tempo con il marito Sergio in una tranquilla abitazione di Pieve di Soligo in cui la coppia aveva visto crescere i figli Enrico e Ilaria. Proprio il suo amato primogenito in questi giorni avrebbe dovuto regalarle l'immensa gioia di diventare nonna ma la malattia ha negato a Odilla anche questo lieto evento, dopo mesi e mesi di sofferenze e lotta contro la malattia. "Ha vissuto una vita intensa con forza e determinazione" ricordano oggi i suoi familiari. "Odilla è stata una grande donna che ha vissuto con enorme coraggio il dolore della sofferenza". La sua concretezza, la curiosità che la contraddistingueva e la grande voglia di vivere resteranno sempre valori imprescindibili per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. I funerali di Odilla Garbuio saranno celebrati mercoledì 17 gennaio alle ore 15 nel duomo di Pieve di Soligo. La famiglia ha chiesto a tutti coloro che dovessero essere intenzionati a partecipare di non omaggiare la salma con fiori ma con opere di bene.