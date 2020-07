Oltre mille persone per l'ultimo saluto a Vittoria

Erano più di mille le persone che si sono raccolte mercoledì pomeriggio nel campo da calcio di Crespignaga, per dare l'ultimo saluto alla giovane quattordicenne Vittoria De Paoli.

A portare a spalla il feretro il papà Moreno e lo zio, poi la mamma Paola e le sorelle Carolina e Rebecca, strette nel dolore. Dietro di loro a passo lento Red Doctor, lo splendido purosangue inglese che la ragazza montava, con una coccarda rossa che recava una dedica speciale solo per la sua padroncina mancata troppo presto. Il mantello blu del suo cavallo, è stato adagiato sulla bara, assieme a una grande corona di fiori. Tra i celebranti don Fabio Bertuola, lo stesso sacerdote che quattro anni fa battezzo' Vittoria, per sua volonta'. In mezzo alla folla anche i genitori del giovane che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Ca Foncello. Grande la commozione dei compagni di scuola, degli insegnanti, dei moltissimi amici, ancora increduli.