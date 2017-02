Funzione Pubblica Cisl Belluno Treviso, Fabio Zuglian confermato segretario generale

TREVISO Fabio Zuglian è stato confermato segretario generale della Cisl Fp Belluno Treviso. La sua elezione è avvenuta venerdì a Pedavena (BL) nel corso del secondo Congresso territoriale della categoria.

Feltrino, 43 anni, infermiere, Zuglian è attivo sindacalmente dal 1997, anno della sua elezione a segretario aziendale della Cisl Fisos presso l’allora Ulss 2 di Feltre (oggi Ulss 1 Dolomiti). L'anno successivo viene eletto Rsu dell'azienda socio-sanitaria, dove è ancora Rsu. Dal 2006, si è occupato a tempo pieno della rappresentanza del comparto Sanità per la provincia di Belluno. Il 26 settembre 2008, a 34 anni, è stato eletto segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Belluno, diventando il più giovane segretario territoriale della federazione del Pubblico impiego di tutta Italia. E' stato poi riconfermato alla guida della Fp di Belluno con il Congresso territoriale del 13 febbraio 2009. Quattro anni dopo, è stato chiamato alla guida della nuova Federazione Territoriale nata a seguito dell’accorpamento delle due strutture provinciali di Treviso e Belluno.

In segreteria, assieme a Zuglian, è stata riconfermata Silvia Carraretto, mentre Aldo Lorenzon, storico rappresentante del sindacato trevigiano, ha passato il testimone a Samanta Grossi, anche lei trevigiana. La Cisl Fp è la prima Federazione del pubblico impiego per numero di iscritti (4.100) e per voti Rsu sia a Belluno che a Treviso. Nel comparto della sanità pubblica, gli iscritti alla Cisl Fp sono circa 2.200; 1.000 nelle funzioni territoriali (Comuni, Province, Ipab e Camere di commercio), 330 nelle funzioni centrali (ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici) e quasi 600 iscritti nel terzo settore (cooperative sociali, case di riposo, strutture socio-assistenziali) dove, negli ultimi due anni, si è registrato un importante aumento degli associati.

“Ringrazio i 120 delegati che hanno partecipato al Congresso per la fiducia accordatami - dichiara il segretario generale Fabio Zuglian - e i colleghi per avermi sostenuto. Sono molti i fronti aperti nei tanti ambiti che la categoria segue: sanità, funzioni centrali e territoriali, terzo settore. Proseguiamo con impegno l'azione di rappresentanza sul territorio e ai tavoli aziendali e attendiamo che il Governo onori l’impegno assunto con l’accordo del 30 novembre scorso sul rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici. Sono molti i temi su cui stiamo lavorando e su cui continueremo a lavorare: la riforma del sistema socio-sanitario che va accompagnata affinché, nelle fasi attuative, si condividano percorsi atti a valorizzare competenze e professionalità; il problema ancora irrisolto delle festività infrasettimanali nelle autonomie locali; il tema delle esternalizzazioni, dove maggiore è l’esigenza di tutela sindacale e il comparto delle centralizzate, ossia gli enti afferenti alle funzioni centrali come Agenzia delle entrate, Inps e Inail, che non possono più garantire funzionalità ed efficienza se non attraverso un processo di decentramento delle responsabilità e delle risorse economiche”.

Al Congresso sono intervenuti Marj Pallaro, segretaria della Fp del Veneto, Franco Lorenzon, segretario generale della Cisl Belluno Treviso, Cinzia Bonan della segreteria territoriale Ust Cisl Belluno Treviso, il direttore generale della Ulss 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno, il direttore generale della Ulss 2 Marca trevigiana Francesco Benazzi, Giorgio Pavan, direttore dell'Israa di Treviso, Giovanni Sallemi, direttore di Casa Fenzi di Conegliano e il sindaco di Pedavena Teresa De Bortoli.