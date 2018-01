Castelfranco, botti di capodanno: 39enne ferito alla mano

CASTELFRANCO E' di un solo ferito il bilancio del capodanno di Marca. Un 39enne di Castelfranco è stato ferito in maniera lieve ad una mano a causa di una esplosione di un vicino fuoco d'artificio - come riporta il "Gazzettino di Treviso". L'uomo ha rggiunto l'ospedale di Castelfranco per una brutta escoriazione a una mano che si era procurato accendendo un petardo. L'uomo è stato medicato dal pronto soccorso ma data la lievita dell'intervento è stato dimesso poco dopo. Il Capodanno in piazza a Castelfranco si è svolto così in tutta sicurezza anche in piazza Giorgione, dove i castellani si sono ritrovati alla mezzanotte per i fuochi pirotecnici.