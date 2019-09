Nel furgone 100 paia di occhiali di lusso: 31enne finisce nei guai

I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione T.A, 31enne cittadino romeno residente in provincia di Rovigo. L’indagato, durante un normale controllo avvenuto alle 16.30 di ieri, domenica 29 settembre, in via Papa Sarto a bordo di un furgone, veniva trovato in possesso di 100 paia di occhiali marca Louis Vuitton, del valore di 30mila euro circa. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare la provenienza della merce, di cui l'indagato non era in grado di giustificare la disponibilità.