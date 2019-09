Furti da Coin ed H&M, due denunciati dalla polizia

Due stranieri, A.I., un peruviano di 20 anni, e C.M., sua connazionale di 30 anni, sono stati denunciati dalla polizia di Treviso per un doppio furto messo a segno in alcuni negozi di corso del Popolo, nel centro storico di Treviso. Nella mattinata di lunedì, dopo una segnalazione alla sala operativa della Questura di Treviso, alle ore 10.30, le volanti della polizia si son recate presso il negozio Coin poiché la direttrice aveva sorpreso due persone che, già nei giorni precedenti, erano state scoperte a rubare all’interno del locale commerciale.

Gli agenti sono giunti sul posto nell'arco di alcuni minuti ma i due giovani, insospettiti dall’atteggiamento dei commessi, si erano già dileguati verso via Fiumicelli. Acquisita la descrizione, i poliziotti hanno trovato i due stranieri poco distante, sottoponendoli ad un controllo di polizia. Il giovane e la donna, senza documenti e con accento sudamericano, avevano due borse con all’interno un involucro di alluminio, tipico stratagemma utilizzato per sfuggire al controllo dei sistemi elettronici antitaccheggio. All’interno della borsa vi erano degli orecchini di H&M, che si è poi scoperto essere stati appena rubati, ed una crema per il viso del valore di oltre 300 euro, sottratti dal negozio Coin.

Dopo ulteriori accertamenti, si è poi scoperto che i due sudamericani si erano resi responsabili, il 5 agosto scorso, di un furto di occhiali da sole, per un valore di oltre 1500 euro, sempre presso il negozio Coin. La donna, sprovvista di permesso di soggiorno ed irregolare sul territorio, è stata accompagnata al centro di permanenza per i rimpatri al fine di procedere all’espulsione dal territorio nazionale.