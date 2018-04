Raid notturni a Caerano, violati impianti sportivi e scuola media

CAERANO SAN MARCO Colpo notturno agli impianti sportivi di via della Pace a Caerano San Marco. Violate le sedi delle associazioni sportive di calcio, volley, tennis e bocciofila - come riporta il Gazzettino di Treviso. Una furia, quella dell'ignota banda, che ha sfondato porte e ha messo a soqquadro gli uffici, ma con un bottino di qualche decine di euro. L'unico oggetto di valore che sono riusciti a portar via è un pc portatile.

Nel mirino dei ladri anche la vicina scuola media, già razziata poco tempo fa di alcuni computer da aule e laboratori. "E' l'ennesimo atto di piccola criminalità che colpisce le strutture portate avanti con fatica dai volontari. - afferma il vice sindaco di Caerano Simone Botti al Gazzettino - Ora ci prodigheremo per una strategia preventiva". L'unica soluzione al momento a cui stanno pensando alcune associazione colpite sarebbero delle telecamere di videosorveglianza.