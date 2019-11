Furti in casa, nove colpi in due settimane: 32enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato della Questura di Pordenone ha eseguito il fermo di un 32enne albanese, accusato di aver messo a segno ben nove furti aggravati in abitazione, commessi tra il 3 e 20 novembre scorso.

Il fermato, irregolare in Italia in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno, era noto alle forze dell'ordine per precedenti furti in abitazioni e ville ed era a capo di un gruppo operativo attivo tra le province di Pordenone e di Treviso. L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato e bloccato in zona Fiera a Pordenone. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto le refurtive di alcuni furti messi a segno nei giorni scorsi e sofisticati arnesi da scasso come diversi martelletti frangivetro utilizzati per rompere le porte finestre e accedere alle abitazioni. Nell'ambito dell’operazione, per un altro cittadino albanese 25enne è stata disposta l’espulsione dal espulsione dal territorio nazionale. Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Pordenone sono ora concentrate alla individuazione e localizzazione degli altri componenti del gruppo criminale.