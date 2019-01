Tornano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata: quattro famiglie derubate

Non c'è pace per gli abitanti di Vittorio Veneto, presi d'assalto dai ladri durante le festività natalizie appena terminate. Ben quattro famiglie che si erano allontanate da casa per qualche giorno di vacanza o anche solo per poche ore di svago, si sono ritrovate la casa svaligiata dai malviventi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il furto più grave è avvenuto nel condominio Capinera di via Perucchina dove, una famiglia partita per le ferie il 30 dicembre scorso e rientrata la domenica dell'Epifania, si è ritrovata l'appartamento completamente a soqquadro con ori e gioielli di famiglia spariti nel nulla per un valore di diverse migliaia di euro. Anche in via Europa a San Giacomo la sera del 4 gennaio i ladri hanno razziato una bifamiliare forzando una finestra al pianterreno, portando via monili in oro per un valore di circa 3 mila euro e una quarantina di euro in contanti. Lo stesso giorno, in via San Tiziano, da un'abitazione sono spariti mille euro in contanti e diversi gioielli. Anche in questo caso prima di darsi alla fuga i ladri hanno messo la casa sottosopra per poi dirigersi in un appartamento di via Buonarroti, in zona stadio, dove hanno razziato l'appartamento di un'anziana rubandole un migliaio di euro tra soldi e preziosi.. Nella serata del 5 gennaio, infine, mentre i proprietari erano al panevin, i ladri hanno rubato un'Alfa Romeo Giulietta dal garage di un'abitazione. L'auto è stata ritrovata dalle forze dell'ordine nel pomeriggio di domenica a qualche centinaio di metri di distanza dalla casa. Una piccola consolazione rispetto ai 4 furti messi a segno in pochi giorni di festa che hanno rovinato le vacanze di altrettante famiglie vittoriesi. I carabinieri sono al lavoro in questi giorni per provare a risalire all'identità dei responsabili.