Allarme furti nella Marca, ecco cosa ne pensano i trevigiani

I ladri? Preferiscono il weekend. Quello appena trascorso è stato infatti un fine settimana all'insegna dei furti sia a Treviso che in provincia. Oltre al centro cittadino, dove un gruppo di professionisti è entrato in azione in via Lungo Sile Mattei rubando monili e gioielli per un valore di 2mila euro, le zone più colpite dai furti sono state quelle tra Mogliano e Zero Branco. L'orario prediletto va dalle 18 e le 20. E i cittadini cosa ne pensano? C'è chi chiede più controlli e anche chi opta per soluzioni radicali come l'uso della pistola...