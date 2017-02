Ditta assaltata dai ladri di "oro rosso": rubati 260 kg di rame

PAESE Ben 260 kg di rame fatti sparire dai ladri: il furto di "oro rosso" è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì all'interno dell'area della ditta "Cofi" di Paese, in via Castagnole. Sempre mercoledì notte un'altra banda ha colpito l'azienda "Intese costruzioni Acciaio" di Mogliano Veneto, in via Galilei. Ignoti hanno trafugato materiale elettrico per un valore di circa 5mila euro. Entrambi i furti sono stati denunciati ai carabinieri che ora indagano sull'episodio.