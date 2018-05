Rubano nelle auto parcheggiate fuori dal Supersonic: arrestati un 20enne ed un 27enne

SAN BIAGIO DI CALLALTA Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri di San Biagio di Callalta hanno arrestato due giovani, un veneziano di 20 anni ed un serbo di 27, entrambi residenti a Favaro Veneto (VE) ed incensurati, responsabili di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. I due infatti, verso le ore 03.00, sono stati sorpresi durante un servizio svolto nel parcheggio della discoteca Supersonic, dopo che avevano scassinato quattro autovetture dalle quali avevano sottratto borse, giubbotti e portafogli. In un caso, i due hanno persino sottratto un bancomat con il quale hanno poi prelevato la somma di 150 euro da uno sportello nei pressi del locale. La refurtiva è stata comunque successivamente tutta restituita. I due sono stati messi agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti al Tribunale di Treviso per la convalida.