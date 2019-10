San Fior ancora nel mirino dei ladri: nella notte altri due furti in appartamento

Non c'è pace per l'are di San Fior, ancora una volta finita nel mirino di ladri specializzati. L'ultimo furto risale a sabato sera, verso le ore 21, quando i malviventi hanno colpito almeno due appartamenti nell'area residenziale di via Zoppè. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto dai carabinieri, i residenti avrebbero notato fuggire almeno tre uomini a bordo di un’auto scura, probabilmente un’Audi di colore nero. Ignoto per ora l’ammontare del bottino, anche perché pare che che i proprietari non fossero in casa al momento del furto. Si tratta, comunque, degli ennesimi colpi dopo quelli messi a segno nelle vie Sile e Garibaldi negli scorsi giorni.

Inoltre, poco prima, alle ore 20, i ladri si sono presentati anche in via della Serenissima a San Vendemiano. In questo caso i testimoni hanno visto scappare tre persone a bordo di un'Audi A5 nera, forse la medesima usata successivamente a San Fior. Infine, un altro colpo è stato messo a segno venerdì notte, intorno alle ore 3, quando i ladri sono penetrati in un'abitazione in via Palù a San Fior dalla quale hanno rubato solamente una televisione al plasma e un microonde in quanto il rumore prodotto ha svegliato gli inquilini, i quali hanno poi visto fuggire lontano i malviventi a bordo di un'Audi 4 station-wagon di colore bianco. In entrambi i casi i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e ora indagano sulla vicenda.