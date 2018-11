Raid nella notte: case e scuole nel mirino dei ladri

Ladri scatenati nella notte a Vittorio Veneto. Non una banda di professionisti del crimine, ma un gruppo di vandali che pur di saccheggiare pochi euro da macchinette e uffici ha messo letteralmente a soqquadro scuole e associazioni comunali.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, nelle scorse ore i malviventi hanno fatto irruzione alle scuole medie Da Ponte dove, dopo aver forzato le porte d'ingresso, si sono avventati contro le macchinette delle merendine, rubandone le monetine. La banda si è spostata poco dopo alle scuole elementari Pascoli in via Nannetti dove ha rubato i soldi delle macchinette dopo aver forzato le porte d'entrata. Per finire, i vandali hanno completato la loro opera mettendo a soqquadro gli uffici del Calcio Vittorio in via Buonarroti. Il distributore di bibite e snack è stato letteralmente distrutto. I malviventi sono andati a caccia di soldi anche negli uffici della società sportiva ma sono dovuti fuggire a mani vuote. Alla fine il bottino delle tre spaccate ammonta a poche decine di euro. Più che di furti bisogna quindi parlare di atti vandalici i cui responsabili restano per il momento sconosciuti e impuniti. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno avviato le indagini sulla vicenda dopo le numerose segnalazioni ricevute dai residenti e dai dirigenti delle scuole. La caccia ai responsabili è aperta.