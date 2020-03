I ladri colpiscono al tramonto: razziata una bifamiliare, danni per centinaia di euro

Nemmeno al tempo del Coronavirus, e della dovuta semi-quarantena in casa, c'è pace per le case dei cittadini trevigiani. Ancora una volta, infatti, la cronaca deve fare i conti con un raid dei ladri tra le ore 20 e 22 della giornata di mercoledì. Ad essere presa di mira, questa volta, è stata una bifamiliare in via Pasubio a Cordignano dove vivono due nuclei familiari. Sfortunatamente, durante il colpo, entrambi i proprietari si trovavano all'esterno per validi motivi e quindi solo al loro rientro hanno potuto constatare quanto fosse successo poco prima. Ignoti, infatti, hanno prima scardinato le porte di ingresso e poi hanno completamente messo a soqquadro i due appartamenti alla ricerca di preziosi e contanti. Un colpo sicuramente veloce, tanto che nessuno si è accorto di nulla così che ai due proprietari non è rimasto altro da fare che denunciare il tutto ai carabinieri e conteggiare i danni subiti che si assestano su diverse centinaia di euro a testa.

Gallery