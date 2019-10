Ladri scatenati nel fine settimana: raffica di furti in casa

Quattro colpi messi a segno tra sabato e domenica in altrettante case della provincia di Treviso. Giavera del Montello e Montebelluna i comuni presi di mira dai ladri. I primi furti sono stati registrati nel tardo pomeriggio di sabato 19 ottobre.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", tra le 18 e le 21.30 in una casa di via Vittoria a Giavera è sparita addirittura una cassaforte con all'interno soldi e svariati oggetti di valore. Duemila e trecento euro il bottino complessivo del furto. Ladri in azione anche nel negozio Agromix lungo via Schiavonesca dove è stato trafugato il registratore di cassa che aveva però all'interno solo 50 euro. Nella speranza di trovare un bottino più consistente i ladri hanno svaligiato anche la casa vicina al negozio creando non pochi danni. Il quarto e ultimo colpo del fine settimana è avvenuto nella zona di Pederiva a Montebelluna. Qui, da una casa della zona, è stata trafugata una collana del valore di diverse centinaia di euro che i ladri hanno portato via dopo aver forzato la porta d'ingresso. Tra i residenti della zona è subito scattato il passaparola e ora c'è chi chiede addirittura l'intervento dell'esercito per mettere fine alle scorribande dei malviventi. Nel frattempo sono iniziate le indagini dei carabinieri. L'ipotesi più accreditata è che gli autori dei furti avvenuti nel weekend siano i membri di una banda di trasferisti provenienti dalla provincia di Pordenone, sempre più attivi nel Trevigiano.