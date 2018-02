Dalla Campania a Dosson per rubare alluminio in un'azienda: denunciati due casertani

CASIER La Stazione dei carabinieri di Dosson di Casier ha denunciato in stato di libertà due cittadini rumeni, J.T. 35enne e M.T 28enne residenti a Casal di Principe nel casertano, già pregiudicati per furto di alluminio. Il fatto è accaduto lo scorso 4 gennaio all'interno ditta Battagia Blindati di Dosson in viale delle Industrie dove i due, dopo aver scavalcato una recinzione, si sono impossessati di circa 700 euro di alluminio prelevandoli da un recipiente degli scarti della lavorazione, i quali sono stati poi caricati su un camion prima di fuggire lontano. La loro individuazione è stata però resa possibile dalle immagini di video sorveglianza e dalla attenta ricostruzione dei militari che sono riusciti ad intrecciare i dati in loro possesso con le testimonianze di alcuni autotrasportatori che avevano notato la presenza dei due soggetti nella zona industriale proprio nei giorni antecedenti il furto.