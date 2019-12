Si fingono agenti di polizia e rubano a due anziani monili e contanti

Nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre, intorno alle ore 15, le volanti della Polizia sono intervenute a Santa Maria del Rovere per un furto patito ai danni di due anziani derubati di diversi monili in oro e contanti, a seguito di un raggiro effettuato da due finti agenti della Polizia locale. Questi ultimi infatti, dopo aver carpito la fiducia dei due signori ed essere entrati in casa con un finto tesserino, hanno asserito di dover effettuare delle verifiche sull’inquinamento e sulla potabilità dell’acqua.

Durante il controllo, utilizzando delle sostanze chimiche, hanno diffuso nell’area un forte odore sulfureo, convincendo i signori che fosse necessario mettere il contante e l’oro posseduto all’interno di una busta sigillata in frigorifero, che, altrimenti, si sarebbe irreparabilmente danneggiato. Dopo pochi istanti, approfittando di un momento di distrazione della coppia, i due finti agenti si sono allontanati con la busta che era stata posta in frigorifero. A seguito del sopralluogo effettuato dalla Polizia scientifica di Treviso, sono in corso le indagini da parte della squadra mobile, finalizzate ad identificare i colpevoli. Alla luce dell’evento, anche in vista del periodo natalizio, si invita tutta la cittadinanza a prestare particolare attenzione e a non aprire la porta di casa a soggetti non identificabili, chiamando il numero di emergenza 113 in caso di dubbi, ricordandosi che nessun ente pubblico invia del personale a casa senza un formale preavviso e che, soprattutto, nessun operatore può riscuotere denaro per conto di un’amministrazione pubblica.