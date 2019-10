Furto alla sagra di mixer, centraline e tastiere: identificato l'autore del furto

I carabinieri di Casale sul Sile e i militari della stazione di Treviso, hanno rinvenuto, al termine di specifica attività d’indagine culminata con una perquisizione domiciliare operata nei confronti di D.M. 37enne trevigiano, un mixer, alcune tastiere, le centraline di impianto sonoro professionale, del valore di circa 5mila euro. Il furto è avvenuto nell’arco notturno in occasione di una sagra in Conscio di Casale sul Sile, il 22 luglio scorso. L'indagine ha consentito di appurare che queste strumentazioni. Il 37enne è stato denunciato per il reato di ricettazione mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, un 42enne di Pordenone.