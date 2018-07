Gli rubano le agende dall'auto, l'appello di un avvocato: "Ricompensa a chi le ritrova"

VOLPAGO DEL MONTELLO I ladri colpiscono anche sul Montello all'ora di pranzo e nel parcheggio di un noto ristorante della zona. Vittima questa volta del furto di una valigetta contenente documenti e agende personali è un avvocato del Foro di Treviso, Paolo Pastre, la cui auto è stata saccheggiata dai ladri mentre domenica si trovava a pranzo a Volpago del Montello presso l'Osteria della Vittoria. Come difatti riporta "il Gazzettino", i malviventi hanno sfondato del tutto indisturbati un finestrino dell'auto del legale per recuperare una valigetta pensando contenesse denaro. In realtà però al suo interno altro non c'era che documenti di lavoro e dati dei propri clienti, utili per udienze e incontri e quindi di nessun valore per i ladri. Per questo motivo è molto probabile che i malviventi si siano subito sbarazzati della refurtiva, magari gettandola in un campo della zona, tanto che Pastre ha lanciato un appello alla cittadinanza, offrendo una lauta ricompensa a chiunque ritrovi la valigetta o le agende ivi contenute e consegni il tutto ai carabinieri.