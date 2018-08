Gli rubano l'auto a Castelfranco, la polizia gliela ritrova poche ore dopo a Treviso

TREVISO La fortuna, per una volta, ci vede benissimo e favorisce un trevigiano a cui i ladri avevano da poco rubato l'auto in zona Castelfranco Veneto, sabato intorno alle 14. L'uomo infatti, una volta scoperta la scomparsa della sua Ford ha immediatamente contattato le forze dell'ordine che subito si sono messe alla ricerca dell'autovettura rubata in tutta la zona. Casualmente però, verso le ore 15 e in via Avogari a Treviso, una pattuglia di agenti in servizio in centro città si è imbattuta in un 50enne venezuelano senza fissa dimora, M.A., già conosciuto alla polizia per precedenti sia giudiziari che di polizia, che percorreva la zona in sella alla sua bicicletta. Una volta fermato però, l'uomo è subito parso molto agitato e ha tentato di nascondere un telecomando di una Ford proprio nel cestino anteriore della sua bici. A quel punto gli agenti hanno chiesto da dove provenisse quel telecomando con chiave retraibile, ma il 50enne non ha saputo dare spiegazioni sufficienti, se non quella di averla trovata a terra due settimane prima e di non sapere di chi fosse. Una bugia che ha però avuto vita breve visto che l'uomo è stato accompagnato in Questura dove è stato identificato e denunciato per il reato di ricettazione. Nel frattempo l'auto rubata era stata rinvenuta presso un parcheggio di un supermercato della città e, una volta stabilito che anche il telecomando prima sottratto al venezuelano fosse quello corrispondente, il mezzo è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.