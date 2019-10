Sabato sera con sorpresa: escono dal cinema e si trovano le auto razziate dai ladri

Le emozioni forti escono dalla sala cinematografica e seguono alcuni malcapitati spettatori anche fuori dal The Space di Silea. Sabato sera, infatti, al termine delle proiezioni un altro "spettacolo" ha interessato almeno tre auto parcheggiate nel vicolo che porta all'incrocio col pub San Josè. Finestrini frantumati, vetri sparsi per l'abitacolo, vani portaoggetti aperti e sedili ribaltati testimoniano l'opera rapida e inosservata dei criminali fuggiti nella notte. I malcapitati non hanno potuto fare altro che constatare il fatto e denunciarlo ai carabinieri, prontamente accorsi sulla scena per i rilievi di rito. Forse in cerca di soldi o preziosi custoditi nelle auto, sembra che per almeno due delle auto coinvolte nulla sia stato trafugato. Spavento e frustrazione quindi, visto che il misfatto è accaduto prima delle 22 quando la via era ancora molto trafficata.