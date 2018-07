Ladri in azione alla Negro Automobili: rubati i cruscotti di due vetture

TREVISO Un nuovo colpo messo a segno dai ladri nella notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio. A finire nel mirino dei malviventi questa volta è stata la concessionaria e officina Negro di Viale della Repubblica.

Entrati in azione in piena notte i ladri hanno preso di mira due Volkswagen Passat, smontandone i cruscotti e portandoseli via senza che nessuno si accorgesse di nulla. A scoprire il furto, sono stati i proprietari della concessionaria nella mattinata di domenica. Immediata la denuncia dell'accaduto ai carabinieri di Treviso che hanno subito avviato le indagini per risalire all'identità dei malviventi. Fondamentali, per gli uomini delle forze dell'ordine, potrebbero essere i filmati delle videocamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso i ladri in azione.