Esplosione nella notte: ladri fanno saltare il bancomat del Credito Cooperativo

E' ancora da quantificare il bottino rubato domenica notte, alle 3.25, dalla sede del Credito Cooperativo Pordenonese di via Garibaldi a Meduna di Livenza. Una banda di ladri, specializzata in questo tipo di furti, ha difatti fatto esplodere il bancomat della struttura così da rubare in pochi minuti il denaro lì contenuto prima di fuggire lontano da occhi indiscreti. Sul posto sono poi giunti i carabinieri che stanno ora indagando su quanto accaduto. Notevoli, infine, i danni alla struttura che ospita l'istituto bancario.