Si offre per pulire il bar ma fugge con i soldi della cassa: denunciato

Martedì mattina, dopo una notte di bagordi in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, uno dei clienti del bar Ai Portici è stato trovato dall'addetta alle pulizie appena fuori dal locale ancora chiuso a quell'ora.

Il giovane, un 28enne di origini marocchine con regolare residenza in Italia, è stato invitato dalla signora delle pulizie a pulire il disastro che aveva combinato all'interno del bar la sera precedente. Il ragazzo ha subito accettato la proposta spinto, però, da un secondo fine. Approfittando di un momento in cui la signora delle pulizie era distratta e nel bar non c'era ancora nessuno, il 28enne ha forzato la cassa e ha rubato i soldi presenti all'interno del registratore, una settantina di euro, e se ne è andato come nulla fosse. Non appena i titolari se ne sono accorti hanno denunciato il furto ai carabinieri di Vittorio Veneto. Rintracciato nel giro di poche ore, il giovane è stato denunciato.