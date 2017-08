Furto nella notte al bar "Passaparola" di Treviso: i ladri scassinano le slot-machines

TREVISO Prima hanno tagliato una saracinesca esterna e poi hanno forzato la porta d'ingresso così da garantirsi un passaggio all'interno del locale. Tutto questo è successo nella notte tra venerdì e sabato in via Castagnole a Treviso, ai danni del Bar Passaparola, molto noto nella zona. A compiere il colpo alcuni ladri, ancora ignoti, che avevano come obiettivo le slot-machines presenti nella struttura, tanto che il danno subito è ancora da quantificare. Ad accorgersi dell'ammanco è stato comunque il titolare al momento della riapertura mattutina, tanto che dopo la scoperta si è immediatamente recato dai carabinieri, che ora indagano, per sporgere denuncia.