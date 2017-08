Ladri in azione nella notte: svaligiate le slot machine di un bar della periferia

TREVISO Prima hanno aspettato che calasse il buio della notte, poi hanno tagliato la saracinesca che proteggeva la porta d'ingresso del locale. A quel punto forzare la serratura è stato un gioco da ragazzi e così, una banda di malviventi specializzata nel furto di slot machine, è riuscita a svaligiare ben sei videopoker del bar Passaparola, alla periferia di Treviso.

L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Nessuno si è accorto di nulla e i ladri hanno potuto agire indisturbati e fuggire nella notte con la refurtiva. Oltre un migliaio di euro il bottino racimolato dai banditi. I proprietari del locale, gestito da una famiglia di origini cinesi, hanno fatto l'amara scoperta solo in mattinata. Immediata la chiamata ai carabinieri di Treviso che, arrivati sul posto, hanno subito avviato le indagini sulla vicenda. Sarà fondamentale ora, per lo sviluppo delle ricerche, la possibilità di analizzare i filmati delle videocamere di sorveglianza posizionate nelle vicinanze del locale che potrebbero aver ripreso l'arrivo della banda di professionisti, ad oggi ancora in fuga.