Rubano un barchino per navigare lungo il Sile: denunciati

Il bel tempo dei giorni scorsi ha spinto due giovani ventenni residenti in provincia di Treviso a rubare un barchino ormeggiato nel porticciolo di Silea per navigare il fiume fino a Casale sul Sile. Le cose però non sono andate secondo i loro piani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, la vicenda ha avuto inizio giovedì 7 maggio quando i due ragazzi, arrivati all'Alzaia del Sile, decidono di rubare una delle imbarcazioni ormeggiate lungo il fiume a Silea. Dopo aver scardinato il lucchetto con cui la piccola barca era tenuta a riva, i due giovani hanno iniziato a navigare in direzione Casale sul Sile. Quando ormai pensavano di averla fatta franca però, sono stati scoperti proprio dal proprietario del barchino, intento a camminare proprio lungo la riva del fiume. Riconoscendo subito la sua imbarcazione, l'uomo ha iniziato a inseguire i due giovani, intimando loro di fermarsi. In un primo momento i ragazzi hanno provato a fuggire lungo il fiume ma quando il proprietario della barca ha iniziato a correre, chiamando anche i carabinieri, hanno capito di non avere molte alternative e hanno deciso di attraccare. Nei loro confronti, a quel punto, è scattata una denuncia alla procura di Treviso per furto aggravato. L'imbarcazione, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.