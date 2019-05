Compra una bici da corsa rubata al Team Brilla: i carabinieri lo trovano e lo fermano

Un 18enne studente di Vittorio Veneto, A.A. con precedenti di polizia alle spalle, nella giornata di sabato è stato deferito per il reato di ricettazione dopo che i carabinieri lo hanno scoperto in sella ad una bicicletta in fibra di carbonio, una Ktm da corsa del valore di circa 5mila euro, rubata lo scorso 28 aprile ai danni della compagine ciclistica del Team Brilla di San Biagio di Callalta. Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre percorreva Piazza Medaglie d’Oro proprio in sella al mezzo rubato, tanto che lo stesso è stato subito sequestrato per poi metterlo a disposizione dei legittimi proprietari.