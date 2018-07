Dal negozio scompaio sette bici da corsa: i ladri razziano il negozio Bike&Sport

CASTELLO DI GODEGO Ennesimo colpo dei ladri, probabilmente su commissione, nella notte della Marca. Nella nottata tra venerdì e sabato infatti, tra le 02.00 e le 05.00, alcuni malviventi si sono introdotti all'interno del negozio "Bike&Sport" di via Brenton a Castello di Godego, rubando sette biciclette da corsa di marca Scapin, Colnago e Olympia. I ladri sono riusciti ad agire indisturbati penetrando dal tetto dello stabile, ma sono stati in ogni caso parzialmente ripresi dalle telecamere di sorveglianza le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri che indagano sul fatto. Il danno totale per il negozio invece è ancora in fase di quantificazione.