Raid notturno dei ladri: Bmw completamente razziata delle parti elettroniche

Un furto probabilmente su commissione, avvenuto in piena notte e senza che nessuno si accorgesse di nulla. Questo quanto successo nella nottata tra venerdì e sabato in un giardino di un'abitazione privata in via Dogali nel quartiere di San Zeno a Treviso. I ladri, in questo caso, hanno preso di mira una Bmw Serie 1 M Sport aziendale, con due soli mesi di vita alle spalle, razziata di tutte le parti elettroniche interne. "Verso le 3 di notte ho sentito il cane nervoso che abbaiava e l'ho fatto uscire per qualche minuto per farlo tranquillizzare - ci racconta Mirko - Mai avrei pensato che, a pochi metri dalla finestra della camera dove dormo, una banda di ladri specializzati mi stesse letteralmente facendo a pezzi l'auto appena comprata, tanto che mi sono reso conto delle conseguenze del colpo messo a segno solo sabato mattina. Per tutta la notte non mi sono accorto di nulla". I ladri, infatti, sono penetrati in giardino scavalcando il cancello dell'abitazione e poi, una volta infranto un finestrino, hanno aperto una portiera e hanno iniziato ad asportare il cambio, il navigatore satellitare, i sensori, gli airbag, l'autoradio e molto altro ancora, per un danno che approsimativamente non è da stimarsi inferiormente a 20 mila euro, quasi un terzo del valore a nuovo dell'auto. Sul caso indaga comunue ora la polizia che ha già preso visione delle immagini di sicurezza di una telecamera presente in zona.

Gallery