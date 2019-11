Ruba la borsa ad una signora fuori dall'ospedale: denunciato un 60enne

È di 7 denunciati e 2 arrestati il bilancio complessivo dell’attività di prevenzione delle volanti di Treviso di questa settimana. L’attività si è concentrata principalmente sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio nel territorio cittadino, con numerosi accertamenti nei confronti di soggetti appiedati e veicoli, oltre ai quotidiani controlli nelle zone più sensibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, dislocato questa settimana anche nei comuni limitrofi a Treviso, come Montebelluna e Conegliano, sono state controllate 450 persone e 1800 veicoli. Le volanti, oltre al soggetto arrestato per rapina al bingo il 14 novembre, sono riuscite inoltre a sventare alcuni taccheggi nei negozi del centro, identificando e denunciato gli autori per il reato di furto aggravato. Sempre nella giornata del 14, inoltre, a seguito di una segnalazione al 113, le volanti sono intervenute a Santa Maria del Sile, sventando il furto di una bicicletta da un garage condominiale e denunciando in stato di libertà un sedicenne trevigiano colto in flagranza di reato.

A seguito di ulteriori indagini, infine, è stato denunciato per ricettazione C.C., sessantenne catanese con numerosi precedenti penali, che, assieme ad una complice, il 15 ottobre scorso è riuscito a raggirare e sottrarre la borsa di una signora nei pressi dell’Ospedale Ca’ Foncello, riuscendo, inoltre, ad effettuare due prelievi illeciti dal suo conto corrente per 1190 euro.