I ladri rubano 120 calze della Befana preparate dalla Pro Loco per i bambini

Non si sono fermati nemmeno davanti alle calze preparate dalla Pro Loco per i bambini di Breda di Piave e sono fuggiti, poche ore prima dell'Epifania, con un bottino di quasi 500 euro.

Furto vile e meschino in Via delle Risorgive nel primo pomeriggio di domenica 5 gennaio. Tra mezzogiorno e le tre di pomeriggio un gruppo di ignoti malviventi è riuscito a introdursi nella sede della Pro Loco di Breda, pronta a festeggiare l'Epifania con il tradizionale Panevin che si sarebbe dovuto svolgere la sera. Per l'occasione i volontari avevano preparato 120 calzette della Befana da regalare ai bimbi che sarebbero arrivati per il Panevin della sera. I ladri hanno anticipato gli organizzatori facendo sparire non solo le calzette piene di doni ma anche diversi viveri conservati in frigo dalla Pro Loco e diversi spiccioli presenti nei registratori di cassa. Quando i vertici della Pro Loco sono tornati in sede non hanno potuto far altro che constatare il furto, denunciandolo ai carabinieri di Maserada. Della refurtiva e dei ladri però non si è più trovata traccia.