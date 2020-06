Ladri rubano la campana della chiesetta, vandali nei bagni del cimitero

Durante la fase di chiusura del cantiere alla chiesetta di Selva Campagna a Volpago del Montello qualcuno è entrato nel recinto, è salito sulle impalcature ed ha scardinato l’antica campana che da oltre 100 anni stava sul tetto e suonava per invitare i fedeli alle celebrazioni.

Il furto, segnalato sulla pagina Facebook della frazione di Selva del Montello, è stato scoperto solo dopo la riapertura del cantiere. Possibile dunque che i ladri, aiutati dalle impalcature per i lavori di restauro, siano entrati in azione diversi giorni prima della riapertura del cantiere per mettere a segno il furto. Un gesto che ha sollevato grande sdegno nella piccola frazione di Volpago del Montello. Sulla pagina di Selva del Montello il messaggio indirizzato ai responsabili del gesto è chiaro: «Preghiamo la Madonna del Carmelo e san Rocco affinché facciano ritornare la campana al suo posto e i ladri si pentano per questo infame atto sacrilego».

Nelle scorse ore, invece, un altro ignobile gesto ha colpito questa volta il cimitero di Selva del Montello i cui bagni pubblici sono finiti nel mirino dei vandali che hanno svuotato a terra e nei lavandini tutte le salviette per asciugarsi le mani. Entrambi gli episodi sono stati segnalati nei gruppi social locali e, in entrambi i casi, i responsabili sono ancora a piede libero.