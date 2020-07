Monte Cesen, rubati i campanacci delle mucche in alpeggio

Ladri in azione nell'alpeggio di malga Fossazza, sul monte Cesen al confine nord-ovest della provincia di Treviso. Il bottino del furto è il campanaccio di una mucca del valore di 150 euro.

Come riportato da Qdpnews, quello avvenuto nei giorni scorsi è solo l'ultimo di una lunga serie di furti simili avvenuti dopo l'inizio della stagione dell'alpeggio iniziata da poche settimane. Visto il ripetersi dei furti, gli allevatori della zona hanno sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Valdobbiadene. Ci sarebbero già dei primi sospetti sull'identità del colpevole ma, per il momento, restano tutte ipotesi in attesa di conferme. I campanacci, oltre a essere molto utili per rintracciare le mucche in alpeggio, hanno spesso un grande valore economico e soprattutto affettivo per gli allevatori delle malghe. L'autore del furto è accusato di reato contro il patrimonio privato. Il consorzio di valorizzazione montana Monte Cesen ha lanciato un appello nelle scorse ore affinché il responsabile riconsegni di sua iniziativa i campanacci rubati in modo da poter ritirare la denuncia.