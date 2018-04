Due colpi in due mesi, ladri in casa del parlamentare della Lega Coin

TREVISO Due colpi in due mesi. A essere presa di mira per due volte è stata l'abitazione di Dimitri Coin, segretario provinciale del Carroccio trevigiano e neo parlamentare. Il primo raid nell'abitazione nel centro di Treviso nel mese di febbraio: spariscono gioielli, orologi e catenine dei figli per un valore di qualche migliaia di euro - come riporta il Gazzettino di Treviso.

Poi nel pomeriggio di Pasqua, mentre il segretario Coin stava trascorrendo la giornata di festa con la famiglia nella casa della madre, la sua abitazione viene nuovamente violata senza però aver portato via nulla. Tanta confusione tra rovistamenti e cassetti rovesciati e niente altro. Non è dato sapere se si tratta di un attacco diretto al neo parlamentare della Lega, che ha deciso di sporgere denuncia per entrambi i furti. Sono in corso già delle indagini per fare luce sull'accaduto.