Raid notturno dei ladri: rubato materiale da cantiere per decine di migliaia di euro

Trapani, martelli demolitori, smerigliatrici, generatori di corrente, guanti tecnici e persino mascherine da cantiere. Questo il bottino di una banda di ladri che, negli scorsi giorni, ha colpito con un veloce raid notturno il magazzino dell'azienda edile Casa Costruzioni in via Postumia Est a San Biagio di Callalta. Come riporta "la Tribuna", i malviventi sarebbero penetrati dalla struttura attraverso i campi retrostanti e, una volta divelti lucchetti e catene del magazzino, sono entrati andando a colpo sicuro sul materiale edile e da cantiere. Un furto, probabilmente su commissione, che ha causato all'azienda danni da decine di migliaia di euro, tanto che nei prossimi giorni verrà installato un impianto antifurto con telecamere. Nel frattempo sul caso indagano i carabinieri.

