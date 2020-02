Ladri al distributore di benzina: cassaforte svaligiata, colpo da 3500 euro

Erano le 2.30 di lunedì notte quando una banda di ladri ha preso d'assalto la cassaforte del distributore self service Tamoil in località Gai a San Vendemiano. La pompa di benzina si trova a poca distanza dall'imbocco della statale Alemagna ma, visto l'orario notturno, al momento nessuno sembra aver sentito o visto i banditi in azione.

Come riportato dal sito "Qdpnews", il colpo sembra essere stato un vero e proprio assalto, andato avanti per diversi minuti in cui i ladri hanno aperto con un flessibile la cassaforte del distributore Tamoil. Dopo aver fatto saltare il rivestimento esterno e i perni in acciaio, sono riusciti ad aver accesso al bottino: 3500 euro in contanti fatti sparire dai banditi spariti nella notte. Il gestore dell'impianto ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che, dopo aver svolto i rilievi sul posto, hanno iniziato a dare la caccia ai responsabili. Dopo il colpo messo a segno questa notte, sono saliti a 3 i furti ai danni dei distributori Tamoil nella Marca. Il sospetto è che si possa trattare di una banda di professionisti ormai specializzata in questo tipo di furti ai danni delle cassaforti dei distributori self service.